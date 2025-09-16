«Металлург» открывает первую выездную серию победой

Магнитогорский «Металлург» в Череповце одержал уверенную победу над «Северсталью» – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый период противостояния завершился без заброшенных шайб. Зато во втором «Магнитку» будто прорвало.

На 23-й минуте матча Александр Петунин скинул шайбу в центр зоны противника, и Михаил Федоров открыл счет – 1:0.

Три с половиной минуты спустя Роман Канцеров отправил шайбу из круга вбрасывания в сторону ворот хозяев, и Дерек Барак удачно подставил клюшку на пятаке – 2:0, магнитогорцы реализуют большинство.

На 28-й минуты Андрей Козлов подхватил шайбу у синей линии, ворвался в зону череповчан, прошел к воротам и решил все сделать сам – 3:0, гости упрочивают преимущество.

Наконец, на 33-й минуте магнитогорцы вновь реализовали численное преимущество – 4:0, и это дубль Дерека Барака.

В третьей двадцатиминутке просыпаются хозяева. На 41-й минуте Руслан Абросимов отквитал одну шайбу, и тут же «Магнитка» осталась в меньшинстве – арбитры наказали гостей за задержку игры. А 10 секунд спустя Руслан Абросимов оформляет дубль – 2:4.

Впрочем, магнитогорцы быстро пришли в себя, и на 46-й минуте Руслан Исхаков убежал в одиночку против вратаря «Северстали» и вновь увеличил отрыв до трех шайб – 5:2.

После этого хоккеисты снизили накал противостояния. Итог – 5:2, повторение счета в матче годичной давности, но теперь победу празднуют магнитогорцы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube