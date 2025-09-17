В Челябинске самокат вспыхнул на балконе многоэтажки

Квартира в Ленинском районе Челябинска сгорела из-за неисправного самоката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в ночь на среду, 17 июля, на третьем этаже многоэтажки по улице Машиностроителей в Ленинском районе Челябинска.

Горели вещи на балконе и в жилой комнате. Пожарные вошли в квартиру с помощью трехколенной лестницы через балкон и ликвидировали возгорание, не допустив его распространения на соседние помещения.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет.

Пожар мог начаться из-за аварийно батареи электросамоката, хранившегося в квартире. На момент ЧП людей в жилье не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

