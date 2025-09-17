Скандально известную управляющую компанию вновь поймали на нарушениях в Челябинске

Директору «УКИКО» выписали штраф за нарушения жилищного законодательства в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по обращению жителей многоквартирных домов №13 по улице Савина, №10а по улице Карпенко и других домов, пожаловавшихся на ООО «УКИКО».

По результатам выездных проверок с привлечением специалистов ГЖИ установлено, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание подвальных помещений, внутридомовых инженерных коммуникаций, крыш. УК не выполняет текущий ремонт подъездов и уборку придомовых территорий.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обслуживанию жилищного фонда в отношении директора ООО «УКИКО» прокурором возбудили административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Постановлением начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» коммерсанта оштрафовали на 50 тысяч рублей рублей.

Ранее ГЖИ уже штрафовала управляющую компанию за ненадлежащее содержание домов «немецкого квартала» в Челябинске.

Напомним, в начале августа текущего года силовые органы задержали директора ООО «УКИКО» по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, коммунальная организация с офисом в Екатеринбурге заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов в Челябинской области. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственникам квартир приходили регулярно. Но никаких услуг жители не получали. По словам южноуральцев, даже включать газ и горячую воду во время профилактических работ им приходилось самим.

Следователи считают, что с ноября 2024 по июль текущего года от действий управляющей компании, которые можно квалифицировать как мошенничество, пострадали собственники жилья в 557 многоквартирных домах региона. За так и не оказанные услуги южноуральцы перечислили на банковские счета организации более 1 миллиона рублей.

Позднее в дело вмешалась и антимонопольная служба. По предварительным данным, «УКИКО» была неправомерно допущена до участия в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста и Карталов: компания участвовала в конкурсах, имея неоплаченные штрафы.

Челябинск

