Акваторию реки Урал в Магнитогорске очистят от водорослей и тростника

Благодаря ММК в Магнитогорске очистят акваторию реки Урал от водорослей и тростника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках экологической программы ММК приобретена специальная лодка-комбайн, с помощью которой будет очищена от лишней растительности акватория реки Урал в районе городского пруда.

Лодка находится на балансе цеха водоснабжения комбината, а подрядчиком работ выступает компания «Пруды России».

«Инициатором проекта выступило руководство ПАО «ММК». Смысл данной очистки заключается в том, чтобы сохранять экологические параметры водоема, а также сделать комфортными места отдыха горожан», – отметил ведущий специалист управления главного энергетика ПАО «ММК» Константин Абаимов.

Ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Роман Грошев констатировал, что в этом году работы будут проводиться на участке акватории Урала от Центрального до Южного перехода, где площадь заросшей территории составила порядка 29 гектаров. По оценке экологов, общая сырая фитомасса водорослей здесь составляет более 460 тонн. В дальнейшем водоросли будут обезвожены в естественных условиях и утилизированы. Также лодка-комбайн успешно скашивает тростник. Все это препятствует заболачиванию воды.

«Данная инициатива способствует улучшению экологического состояния акватории реки Урал и сохранению биоразнообразия нашего водохранилища», – подытожил Роман Грошев.

Планируется, что в следующем году работы начнутся сразу после завершения нереста и будут продолжены в течение всего летнего сезона. Возможно, лодка-комбайн появится и на других близлежащих водных объектах, которые также требуют очистки.

Челябинск, Виктор Елисеев

