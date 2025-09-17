На побережье Черного моря туристу-южноуральцу выписали штраф за экстремистские татуировки

Полицейские привлекли к ответственности жителя Челябинской области за демонстрацию символики экстремистской организации .
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД по федеральной территории «Сириус», полицейские задержали 45-летнего жителя Южного Урала на пляже.
Причиной стала замеченная на теле туриста татуировка с изображением символики экстремистской организации «АУЕ».
В отношении южноуральца составили административный протокол. Судья назначил туристу наказание в виде штрафа.
Челябинск, Виктор Елисеев
