Среда, 17 сентября 2025, 10:18 мск

На побережье Черного моря туристу-южноуральцу выписали штраф за экстремистские татуировки

Полицейские привлекли к ответственности жителя Челябинской области за демонстрацию символики экстремистской организации .

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД по федеральной территории «Сириус», полицейские задержали 45-летнего жителя Южного Урала на пляже.

Причиной стала замеченная на теле туриста татуировка с изображением символики экстремистской организации «АУЕ».

В отношении южноуральца составили административный протокол. Судья назначил туристу наказание в виде штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

