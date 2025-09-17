Суд арестовал счета «УСТЭК-Челябинск»

На счета «УСТЭК-Челябинск» наложили арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , информация об аресте появилась в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

Счета теплоснабжающей организации были арестованы после того, как Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, связанную с предпринимателями Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

В надзорном ведомстве настаивают, что группа компаний «Корпорация СТС» (бенефициарами ее являются Бобров и Биков) монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах.

В Генпрокуратуре утверждают, что связи с высокопоставленными чиновниками и топ-менеджерами, включая Анатолия Чубайса, позволили бизнесменам установить контроль над принадлежавшим государству предприятием «Облкоммунэнерго», на базе которого и появилась потом «Корпорация СТС».

Между тем, ООО «Корпорация СТС» является одним из учредителей совместного предприятия АО «УСТЭК-Челябинск» ( второй учредитель – «Форвард Энерго», образованное на базе челябинской «дочки» финской компании «Фортум» после того, как она перешла в управление Росимущества). «УСТЭК-Челябинск» обеспечивает поставку тепловой энергии в качестве Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне 01 Челябинска.

Вчера. 16 сентября, в челябинской компании выступили с комментарием на фоне начавшегося разбирательства (формально о нем не упоминая). В «УСТЭК-Челябинск» заявили, что продолжают работать «в обычном режиме без каких-либо изменений» и призвали челябинцев «продолжать в полном объеме и в установленные сроки исполнять свои обязательства по оплате потребленных услуг».

Напомним, иск о национализации подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В качестве ответчиков в нем фигурируют 14 человек и 20 компаний. В том числе бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Челябинск, Виктор Елисеев

