НКО становятся ключевым звеном в подготовке кадров для экономики будущего. Особенно в регионах, таких как Челябинская область. Вопрос обсуждался на днях в Госдуме, где на круглом столе собрались эксперты, депутаты и представители некоммерческих организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной акцент был сделан на вовлечении НКО в этот процесс. Справедливоросс Яна Лантратова отметила, что профориентация – это не только выбор специальности, а поиск дела, которое будет вдохновлять: «Это выбор жизненного пути. Новые технологии, исчезающие профессии и демографические вызовы требуют гибкой системы подготовки кадров. НКО играют важную роль, создавая проекты, которые помогают молодежи и взрослым находить себя в профессии».

Отдельное внимание на круглом столе уделили успешным региональным практикам. Челябинская область была названа примером того, как НКО могут менять подход к профориентации, делая ее живой и интересной. Например, запустили проекты, такие как «Город профессий»: это креативное пространство, где дети могут попробовать себя в роли дизайнера, врача или спасателя. Такие форматы делают профориентацию живой и интересной».

Проект «Молодежная школа предпринимательства» в Челябинске помогает школьникам 9-11 классов знакомиться с профессиями через практику. Подростки посещают предприятия, такие как завод «Трубодеталь», и презентуют свои карьерные планы. Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» также знакомит выпускников с востребованными профессиями региона.

На круглом столе был выдвинут ряд инициатив, которые могут вывести профориентацию на новый уровень. Среди них:

● Включить в школьную программу уроки о профессиях, востребованных в родном регионе.

● Проект «Мой регион – мое будущее». Межрегиональная подготовка кадров с целевым обучением и обязательством работать в родном субъекте. Это должно удержать специалистов в регионах.

● Конкурс «Лучший семейный работодатель». Инициатива направлена на поддержку семейных ценностей и профориентацию детей через корпоративные практики.

● Единый документ. Создание межведомственной стратегии, учитывающей региональные особенности. Это синхронизирует усилия государства, бизнеса и НКО.

Уделили внимание и профориентации ветеранов СВО. НКО могут стать партнерами в их переобучении, психологической поддержке и трудоустройстве. Депутат Лантратова подчеркнула важность «одного окна» для сопровождения ветеранов и их семей.

