В Челябинской области заявили о вбросах на выборах заксобрания

Проигравший кандидат заявил о вбросах, зафиксированных на одном из избирательных участков в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , нарушение было зафиксировано на участке №2322 в Курчатовском районе Челябинска. Об этом заявил Андрей Меньшиков, баллотировавшийся по одномандатному избирательному округу №11.

В подтверждение своих слов кандидат опубликовал видео, на котором, как он утверждает, члены участковой избирательной комиссии вбрасывают бюллетени в урны, установленные в помещении участка. Судя по записи, манипуляции совершали две женщины и один молодой человек.

Андрей Меньшиков рассказал РИА «Новый День», что видео ему предоставил один из избирателей. Когда сделана запись, челябинец сообщить затруднился.

Кандидат намерен обратиться с заявлением о нарушениях в Следственный комитет России и прокуратуру.

Андрей Меньшиков был кандидатом в депутаты Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». По данным ЦИК РФ, он занял второе место, набрав 3 тысячи 610 голосов (13,68%). Первое место заняла представитель «Единой России» Марина Поддубная. Ей, по данным избиркома, досталось 12 тысяч 761 голос (48,35%).

При этом на избирательном участке №2322 в пользу кандидата от ЕР было подано 407 бюллетеней (80, 27% голосов), за Андрея Меньшикова – 32 (6,31%).

Челябинск

