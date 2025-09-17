Полтора десятка домов в центре Челябинска на 10 часов останутся без воды

В Советском районе временно ограничат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ, ограничения будут введены в связи с проведением работ компанией, управляющей общим имуществом многоквартирных домов.

«Поступила заявка от управляющей компании для проведения работ на сетях, сотрудники аварийно-восстановительной бригады МУП ПОВВ перекроют запорную арматуру на водоводе, предоставив возможность представителям УК проводить собственные работы», – уточнили представители водоканала.

Работы будут проходить завтра, 18 августа.

С 09:00 до 19:00 будет приостановлено водоснабжение по адресам: ул. Мебельная, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 88а; ул. Белорецкая, 66а, 70а, 70б; ул. Знаменская, 2, 4; ул. Блюхера, 77.

Челябинск, Виктор Елисеев

