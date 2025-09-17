Челябинцам вернули 10 миллионов рублей из-за сорванных сроков опрессовок

Челябинцам, просидевшим 50 дней без горячей воды, вернули 10 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска закончило проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проверка началась после срыва сроков проведения гидравлических испытаний. Как выяснили, в надзорном ведомстве, в соответствии с графиком опрессовок тепловых сетей горячее водоснабжение жителей района было приостановлено 20 мая текущего года. Возобновить его планировалось 16 июня. Однако в связи с выявленными повреждениями на тепловых сетях АО «УСТЭК-Челябинск» сроки проведения гидравлических испытаний продлили, а подачу горячего водоснабжения возобновили только 8 июля.

За нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами на основании постановления прокурора заместитель технического директора АО «УСТЭК-Челябинск» привлечен к административной ответственности.

Кроме того, руководителю АО «УСТЭК-Челябинск» внесено представление об устранении нарушений закона и прав граждан на благоприятные условия проживания.

По результатам рассмотрения представления жителям 86 многоквартирных домов произведен перерасчет коммунальных услуг на сумму около 10 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

