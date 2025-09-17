С управляющей компании в Челябинске прокуратура требует 400 тысяч рублей за сломанную руку шестилетнего ребенка

После того, как шестилетний мальчик сломал руку, упав с каната, коммунальщикам Челябинска выставили счет на 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Центрального района Челябинска обратилось по результатам проверки, проведенной после ЧП, произошедшего в конце августа текущего года на детской площадке в ЖК «Пирамида».

Установлено, что 22 августа во дворе многоквартирного дома №36 по улице Академика Макеева шестилетний мальчик при восхождении по канату детского игрового оборудования сорвался и упал вниз.

В больнице ребенку поставлен диагноз «закрытый перелом лучевой кости со смещением». В настоящее время он продолжает реабилитацию на дому.

В ходе обследования детской игровой площадки выяснилось, что установленное на ней оборудование содержалось крайне небрежно. Но конструкциях обнаружили поломанные и незакрученные крепления у элементов, трещины, торчащие гвозди, болты.

Прокурор района внес директору управляющей организации представление об устранении нарушений закона. Работники управляющей организации обследовали малые архитектурные формы, демонтировали пришедшие в негодность элементы, провели болтовые и шарнирные соединения, узлы крепления.

Кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о взыскании 400 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Челябинск

