Пожилая челябинка упала в салоне автобуса. Возбуждено уголовное дело

В Челябинске выясняют обстоятельства падения пассажирки в автобусе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 16 сентября, на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска.
По словам очевидцев, рассказавших о ЧП в социальных сетях, водитель общественного транспорта резко начал движение. В результате 86-летняя женщина, намеревавшаяся заплатить за проезд, упала в салоне. Пенсионерка получила телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
Следователь запросил необходимые материалы в больнице, куда отвезли челябинку, а также документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
