Тренировка в секции воздушной акробатики закончилась для юной уралочки разрывом сухожилия. Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в секции воздушной акробатики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, о неудачной тренировке мать пострадавшей девочки рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, не так давно ее дочь начала посещать секцию воздушной акробатики в одном из ТРК Магнитогорска. На занятиях тренер, достаточно молодая женщина, во время растяжки пыталась через боль увеличить гибкость суставов воспитанниц. Процесс разминки был снят на видео.

На записи видно, как в какой-то момент девочка кричит от боли и просит тренера остановиться, но та продолжает выполнять упражнение.

В результате, когда ребенок пришел после занятий домой, она уже не могла поднимать руку. А когда мать увидела, в каком состоянии девочка, то была в шоке.

После двухнедельных поездок по больницам (для скорейшей диагностики пришлось ехать в Челябинск), выяснилось, что у юной акробатки – частичный разрыв сухожилия подвздошной мышцы и выпадение лопатки. Травмы, уверена мать, девочка получила в результате тренировки.

«Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан», – сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube