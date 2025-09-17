«Трактор» взял верх в уральском дерби в Екатеринбурге

Челябинский «Трактор» в Екатеринбурге в упорном поединке одолел «Автомобилист» – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первую выездную серию челябинский «Трактор» завершил в Екатеринбурге принципиальной встречей с «Автомобилистом».

Противостояние между двумя клубами продолжается не одно десятилетие и не утрачивает своей остроты еще с советских времен.

Неудивительно, что в первом периоде команды старались действовать осторожно. И хотя бросков совершили предостаточно (счет 20:16 в пользу челябинцев), удары в створ ворот и хозяева, и гости выверяли с особенной тщательностью (8:7 в пользу «Трактора»). Так что счет в первой двадцатиминутке так и не открыли.

Во втором периоде команды стали играть чуть острее, инициативой больше владели екатеринбуржцы. Но и в этом игровом отрезке ключ к воротам соперника не смогла подобрать ни та, ни другая команда.

А в начале третьей двадцатиминутки, на 42-й минуте, «черно-белые» остались в меньшинстве. Но на 43-й минуте челябинцы убежали в контратаку. Егор Коршков перехватил в своей зоне шайбу после неудачного паса хозяев, рванул вперед, и Андрей Никонов с его подачи открыл счет – 1:0.

На 45-й минуте уже хозяева остались вчетвером. И уже у них на 47-й минуте была возможность забросить в меньшинстве, но убежавший один в ноль Рид Буше ею не воспользовался.

На 50-й минуте «Трактор» снова в меньшинстве. Но ничего не смогли сделать хоккеисты «Автомобилиста» в большинстве.

В финале игрового периода «черно-белые» не торопились обострять игру, играя больше на удержание счета.

На 58-й минуте ворота екатеринбуржцев покинул вратарь, уступив место шестому полевому игроку. Расположились хозяева в зоне «Трактора». Но не изменилась ситуация с реализацией.

Зато у гостей с этим сегодня все было нормально. На 60-й минуте Егор Коршков отправляет шайбу в пустые ворота «Автомобилиста» – 2:0, и это победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

