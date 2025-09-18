18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18.09.2025, четверг

10:00 Челябинск – Проект «Цифровая грамотность – веление времени»: занятие по социальным сетям (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

10:00 – 16:00 Челябинск – Чемпионат по спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Осенний библиотайм» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

11:00 Челябинск – Городской шашечно-шахматный турнир для людей с ограниченными возможностями (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Встреча «Дело жизни Сергея Ожегова» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

13:00 Челябинск – Лекция из цикла «Художники мирового искусства» «Константин Коровин» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

13:00 Челябинск – Встреча «Ферментированный чай из листьев садовых растений (мастер-класс)» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Рисуем картину по мотивам произведения Константина Коровина» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал; с собой – холст 20*30 см, набор масляных красок, кисти синтетика разных размеров, льняное масло, салфетки, палитру)

14:00 Челябинск – Сентябрьские посиделки «Провожая лето» в клубе «Теплые встречи»: беседа «Осенние страницы», мастер-класс «Нескучная осень» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Украшения из разбитой посуды в технике кинцуги» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

16:00 Челябинск – Презентация книги «Челябинский автобус. Первые 100 лет» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Вечер «Писатель, журналист, общественный деятель Альберт Лиханов» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Клуб любителей книг и психологии «Ключ»: встреча с психологом, кандидатом педагогических наук Владимиром Бозаджиевым «Психология личности и индивидуальности» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

18:30 Челябинск – Встреча с автором более 200 книг в стиле фэнтези для детей и для взрослых, одним из победителей конкурса романов в жанрах боевая фантастика и фэнтези, проводимого литературным порталом Author.today, Сергеем Ильиным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

