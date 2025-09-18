Глава СКР взял на контроль расследование уголовного дела о неудачной тренировке в секции акробатики в Магнитогорске

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о получении травм девочкой в Челябинской области.

Как уже сообщал РИА «Новый День» , травму у ребенка обнаружили после того, как она вернулась домой из секции воздушной акробатики в одном из ТРК Магнитогорска.

По словам матери девочки, тренер, достаточно молодая женщина, во время растяжки пыталась через боль увеличить гибкость суставов воспитанниц. Процесс разминки был снят на видео.

На записи видно, как в какой-то момент девочка кричит от боли и просит тренера остановиться, но та продолжает выполнять упражнение.

Когда ребенок пришел после занятий домой, она уже не могла поднимать руку. Врачи поставили диагноз – частичный разрыв сухожилия подвздошной мышцы и выпадение лопатки. Травмы, уверена мать, девочка получила в результате тренировки.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube