В Челябинской области задержали браконьеров с уловом на 10 миллионов рублей

В Увельском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы на сумму более 10 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отделения дознания отдела полиции «Увельский» возбудили уголовное дело по признакам незаконной добычи водных биологических ресурсов в местах нереста.

Троих браконьеров на озере Горьком задержали сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и сотрудник рыбоохраны. Ими оказались местные жители 46, 43 и 38 лет.

Вызванные на место незаконного промысла правоохранители обнаружили и изъяли лодки с веслами и сети. К моменту задержания южноуральцы успели поймать более 5 тысяч особей пеляди. Сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

В настоящее время дознавателями проводятся следственные действия, назначены ряд экспертиз.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube