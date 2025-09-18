Россияне стали на тратить на треть больше на лотерейные билеты и ставки на спорт

В России на треть вырос интерес к азартным играм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в январе-августе 2025 года средние затраты жителей России на участие в лотерее и букмекерские услуги выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, составив 1741 рубль. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

При этом число покупок увеличилось на 23%. А денежный оборот подскочил на 33%.

Отметим, что в 2024 году средний чек за то же время был на 31% выше уровня 2023 года, а число покупок – на 41% выше (денежный оборот увеличился на 72%).

Более 80% продаж в этой категории приходится на онлайн-канал.

«После высоких темпов прироста средних трат россиян в секторе лотерей и спортивных ставок в прошлые годы (в 2022 – 24 годах средний чек возрастал на 30-40% за год), в этом году наблюдается замедление, лишь 10% год к году. В том числе, замедлился и количественный прирост (в 2022 – 24 годах число покупок возрастало на 40-60% за год). При этом фиксируется концентрация таких покупок в онлайне», – отмечают аналитики.

Продажи обеспечивает, как правило, маркетинговая и PR-активность букмекерских компаний и организаторов лотерей. Основными инструментами продвижения служат охватные кампании через интернет-каналы, телевидение, спонсирование мероприятий.

Россияне, по традиции, больше покупают лотереи к праздникам, дарят их в качестве подарков на дни рождения, знаковые события, а спортивные ставки делают в зависимости от дат матчей и мероприятий.

