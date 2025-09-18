В Челябинске иномарка сбила электросамокат с подростком

14-летний челябинец пострадал после столкновения легковушки и электросамоката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла вчера, 17 сентября, в 11:45 часов около дома №59 по улице Мамина.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобия «ССАНГ ЙОНГ» врезался в электросамокат «Юрент», под управлением 14-летнего мальчика.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.

С начала 2025 года на территории города зарегистрировано 64 ДТП с участием несовершеннолетних водителей средств индивидуальной мобильности. Из них 31 ДТП с пострадавшими людьми, среди которых получили травмы 11 детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube