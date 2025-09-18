В Коркино будут судить чиновницу, купившую квартиры для детей-сирот по завышенной цене

В суд направили дело в отношении начальника управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2022 года женщина, опасаясь невыполнения поставленной перед нею задачи о заключении муниципальных контрактов на приобретение жилья для детей-сирот и переселенцев, подделала документы для проведения аукциона и дала подчиненной указать в конкурсной документации, начальная цена контракта в которых была рассчитана по заведомо завышенной стоимость квадратного метра. В противном случае, беспокоилась чиновница, застройщик, бывший единственным поставщиком, откажется от заключения контракта.

В итоге 20 муниципальных контрактов на покупку жилых помещений подписали с ООО СЗ «Монолит-МАГ». В результате муниципалитет переплатил за купленные квартиры свыше 2 миллионов рублей.

Прокуратурой подготовлен иск к обвиняемой о возмещении причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

