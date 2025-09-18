Глава Кыштыма уходит в отставку на пятнадцатом году правления

В Кыштыме депутаты приняли отставку мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 18 сентября, Собрание депутатов Кыштыма приняло отставку главы города Людмилы Шеболаевой. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте муниципального парламента.

Впрочем, чиновница не прощается. На прошедших на прошлой неделе выборах в городское собрание депутатов г-жа Шеболаева одержала победу в своем округе, и не исключено, что именно она возглавит представительный орган власти в Кыштыме.

Людмила Шеболаева родилась в 1953 году в Мончегорске (Мурманская область). Позднее семья переехала в Кыштым. В 1970-е Шеболаева окончила Челябинский педагогический институт, позднее – Уральский социально-политический институт.

С 1981 по 1994 годы вела преподавательскую деятельность, занимала должности заместителя директора и руководителя школы.

С 1994 по 2001 годы возглавляла отдел образования Кыштыма. С 2000 по 2005 годы работала заместителем главы города по социальной сфере.

В 2005 году переехала в Челябинск, где заняла место заместителя главы Калининского района. Но в 2010 году вернулась в Кыштым, став главой города.

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил Людмилу Шеболаеву медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

