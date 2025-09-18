Глава Кыштыма уходит в отставку на пятнадцатом году правления

В Кыштыме депутаты приняли отставку мэра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 сентября, Собрание депутатов Кыштыма приняло отставку главы города Людмилы Шеболаевой. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте муниципального парламента.
Впрочем, чиновница не прощается. На прошедших на прошлой неделе выборах в городское собрание депутатов г-жа Шеболаева одержала победу в своем округе, и не исключено, что именно она возглавит представительный орган власти в Кыштыме.
Людмила Шеболаева родилась в 1953 году в Мончегорске (Мурманская область). Позднее семья переехала в Кыштым. В 1970-е Шеболаева окончила Челябинский педагогический институт, позднее – Уральский социально-политический институт.
С 1981 по 1994 годы вела преподавательскую деятельность, занимала должности заместителя директора и руководителя школы.
С 1994 по 2001 годы возглавляла отдел образования Кыштыма. С 2000 по 2005 годы работала заместителем главы города по социальной сфере.
В 2005 году переехала в Челябинск, где заняла место заместителя главы Калининского района. Но в 2010 году вернулась в Кыштым, став главой города.
На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил Людмилу Шеболаеву медалью «За вклад в развитие Челябинской области».
Челябинск, Виктор Елисеев
