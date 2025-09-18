В Челябинске ограничат движение по Лесопарковой в выходные. Три автобуса меняют маршрут

Движение по улице Лесопарковой в Челябинске частично закроют.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 22 часов 19 сентября до 6 часов 22 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Лесопарковой в районе дома №23.
Общественный транспорт на это время изменит свои маршруты.
Автобусы будут следовать:
№2 и №26: проспект Ленина – Энтузиастов – Худякова (без заезда на ЮУрГУ);
№3: ЮУрГУ – проспект Ленина – Лесопарковая – Сони Кривой – Энтузиастов – Худякова – далее по маршруту до ЧВВАКУШ.
Водителей и пассажиров просят планировать свои поездки заранее.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»