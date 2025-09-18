«Металлург» начал домашнюю серию уверенной победой

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уверенно обыграл «Барыс» из Астаны – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч хозяева начали не торопясь и разогрелись лишь во втором периоде.

В первом болельщики увидели одну заброшенную шайбу: на 14-й минуте счет открыл Роман Канцеров – 1:0 в пользу «Магнитки».

Во второй двадцатиминутке магнитогорцы буквально разгромили гостей из Казахстана. За 40 минут матча на 46 бросков хоккеисты «Барыса» ответили лишь 24. По ударам в створ ворот – 30:12 в пользу хозяев.

Соответствовали статистике и цифры на табло. На 23-й минуте Никита Михайлис забрасывает в ворота астанинцев вторую шайбу. На 29-й Люк Джонсон молниеносным ударом увеличивает отрыв до трех шайб. А за 38 секунд до сирены отличается капитан магнитогорцев Алексей Маклюков – 4:0.

В третьем периоде шанс проявить себя появился у новобранца «Барыса» – канадца Джейка Масси. На 49-й минуте защитник казахстанского клуба размачивает счет – 1:4. И это его первая шайба в КХЛ.

Но на 53-й минуте свое слово сказал Дерек Барак – 5:1. Уверенная победа магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

