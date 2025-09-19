19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2025, пятница

10:00 Челябинск – Проект «Цифровая грамотность – веление времени»: занятие «Электронная почта, безопасность в интернете» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

10:00 Челябинск – Встреча с юристом по вопросам социального и пенсионного обеспечения (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

10:15 Челябинск – Гостиная психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Международная просветительская акция «Межнациональный диктант» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча «Поэтические сентябрины» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Архив в социуме – социум в архиве» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)

16:00 Челябинск – Праздник пшеницы «Осенины» (Кировка, летняя сцена, ул. Кирова, 161)

17:00 Челябинск – Открытие серии киносеминаров «Человек в контексте современности» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:30 Челябинск – Лекторий-диалог «Культура полового воспитания детей» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube