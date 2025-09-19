российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 сентября 2025, 04:07 мск

Новости Челябинск

19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2025, пятница

  • 10:00 Челябинск – Проект «Цифровая грамотность – веление времени»: занятие «Электронная почта, безопасность в интернете» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)
  • 10:00 Челябинск – Встреча с юристом по вопросам социального и пенсионного обеспечения (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)
  • 10:15 Челябинск – Гостиная психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
  • 11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
  • 13:00 Челябинск – Международная просветительская акция «Межнациональный диктант» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
  • 14:00 Челябинск – Встреча с юристом по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)
  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
  • 14:00 Челябинск – Встреча «Поэтические сентябрины» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
  • 15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
  • 16:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Архив в социуме – социум в архиве» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
  • 16:00 Челябинск – Праздник пшеницы «Осенины» (Кировка, летняя сцена, ул. Кирова, 161)
  • 17:00 Челябинск – Открытие серии киносеминаров «Человек в контексте современности» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)
  • 17:30 Челябинск – Лекторий-диалог «Культура полового воспитания детей» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

