Пятница, 19 сентября 2025, 09:08 мск

Новости Челябинск

Магнитогорец лишился почти пяти миллионов рублей после «звонка из налоговой»

Молодой южноуралец две недели оформлял кредиты, чтобы перевести деньги мошенникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отделе полиции «Правобережный» 25-летний молодой человек рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница налоговой службы и сообщила о нарушении по оплате налогов за прошлый год. Чтобы исправить ошибку и подтвердить свою личность, мужчина продиктовал собеседнице четырехзначный код, поступивший на его телефон, после чего разговор прекратился.

Спустя несколько дней на электронную почту южноуральца пришло ложное письмо о попытке взлома его личного кабинета на портале «Госуслуги». Молодой человек позвонил по указанному в письме телефону технической поддержки, и лже-сотрудник рассказал, что доступом к его личному кабинету завладели мошенники.

Далее в зарубежном мессенджере с ним связался мнимый представитель Центрального банка, предложив помощь по возврату доступа к личному кабинету. Магнитогорец получил заявление о сотрудничестве, после подписания которого аферисты убедили его в необходимости обнулить свой кредитный потенциал – чтобы мошенники не смогли оформить на его имя кредитные обязательства.

Доверившись незнакомцу, мужчина на протяжении двух недель оформлял кредиты через онлайн-банки и посещая банковские отделения. На протяжении всего этого времени с южноуральцем беседовали реальные сотрудники кредитных учреждений, рассказывая ему об опасности мошенничества. Но поколебать веру магнитогорца в добрые намерения неизвестных собеседников они так и не смогли. Не остановили его и ростовые фигуры полицейских с предупреждающей информацией, размещенные рядом с банкоматом, через который мужчина переводил деньги. В итоге на счета аферистов отправились 4 миллиона 350 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

