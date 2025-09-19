Занесла нелегкая. 20 тонн фиников развернули на границе в Челябинской области из-за ошибки с пунктом пропуска

В Челябинскую область запретили ввоз 20 тонн арабских фиников и почти 16 тонн китайского винограда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, 17 и 18 сентября сотрудники ведомства запретили ввоз двух партий растительной продукции через российско-казахстанскую границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое».
Машина с 20 тоннами фиников из Саудовской Аравии следовала из Туркестанской области Казахстан в Волгоградскую область. «По неизвестной причине водитель решил въехать в Россию не через заявленный в фитосанитарном сертификате пункт пропуска», – отметили в Россельхознадзоре.
Другая машина, с 15,7 тонны винограда китайского происхождения, следовала из Казахстана в Московскую область. Но при досмотре выяснилось, что маркировки на упаковках с продукцией нет.
За нарушение единых карантинных фитосанитарных требований водителей привлекли к административной ответственности.
Машины с финиками и виноградом вернули на территорию сопредельного государства.
Челябинск, Виктор Елисеев
