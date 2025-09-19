На Южном Урале замедлилась инфляция

После июльского скачка цены на товары и услуги в Челябинской области скорректировались.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в августе годовая инфляция на Южном Урале уменьшилась и составила 7,91% после 9,2% в июле.

В сравнении с июлем продовольствие и услуги в августе подешевели, а на промтовары цены выросли незначительно.

Заметнее всего подешевели овощи борщевого набора. Благодаря хорошей погоде новый урожай появился раньше и в большем количестве. Из-за роста производства подешевело сливочное масло, а из-за укрепившегося ранее рубля – оливковое.

Зато в августе, после полугодового снижения, выросли цены на яйца. Производители повысили стоимость на них в связи с накопленным ростом затрат на корма, ветпрепараты, логистику и зарплату.

В итоге общее снижение цен на продовольствие в августе по сравнению с июлем составило 1,78%. Однако годовая продовольственная инфляция, по-прежнему, превышает 10% (10,09%).

В сфере услуг продолжили снижаться цены на пассажирские перевозки. В регионе увеличилось предложение полетных программ и железнодорожных маршрутов. Сезонные распродажи позволили снизить цены на отдых и лечение в санаториях и пансионатах.

За месяц стоимость услуг снизилась на 0,56%. Однако эта категория продолжает лидировать по темпам годовой инфляции (+10,78%).

Цены на непродовольственные товары в последний месяц лета, наоборот, немного повысились (+0,09% к июля, годовой рост на 3,45%). Подорожали меховые изделия, которые в преддверии нового сезона были выставлены на продажу по более высоким ценам. Производители и ретейлеры переносили в цены накопленный рост издержек на сырье, материалы, фурнитуру и логистику. С другой стороны, из-за укрепления рубля снижались цены на компьютеры и бытовую технику.

Челябинск, Виктор Елисеев

