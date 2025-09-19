В Челябинской области больше месяца ищут дальнобойщика, пропавшего после ДТП

СКР попросил южноуральцев помочь с поисками водителя фуры, таинственно исчезнувшего после ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 44-летний водитель грузового автомобиля «Скания» исчез 18 августа на территории Усть-Катавского округа.

В 08:06 на 1626 километре автомобильной дороги М5 «Челябинск-Москва» фура новосибирца съехала в кювет. По словам проезжавших мимо автомобилистов, дальнобойщик отказался от предложенной ему помощи. Сотрудники ДПС прибыли к месту аварии меньше чем через полчаса, однако кабина фуры оказалась пуста. На связь мужчина после этого не выходил.

Полиция, экстренные службы и волонтеры до сих пор ищут новосибирца. Но безуспешно.

Следователи СКР просят южноуральцев оказать содействие в установлении местонахождения мужчины.

Приметы пропавшего: рост около 168 см, вес около 90-95 кг, славянский тип внешности, лицо округлое, нос прямой, волосы короткие темно-каштановые, седина на висках, глаза карие, имеется родинка на нижнем веке левого глаза размером около 1x1 мм. Был одет в спортивные штаны темно-серого цвета, светло-серую футболку с коротким рукавом с надписью «BLАСК», черные кроссовки сетчатые (без шнуровки), бейсболку черную без надписей и рисунков, ветровку темно-синюю с лампасами на рукавах.

«Если вы владеете информацией о местонахождении указанного мужчины либо стали очевидцем совершенного в отношении него преступления, просим позвонить по телефонам: 8 (351) 728-57-01, 8 (35167) 3-13-24 либо обратиться в следственный отдел по городу Усть-Катав по адресу: МКР-1, 5б, город Усть-Катав. Конфиденциальность гарантируется», – заявили в региональном следственном управлении.

Челябинск

