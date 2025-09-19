В Челябинске дорожную компанию оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку сотруднику Ростехнадзора

За взятку сотруднику Ростехнадзора ремонтировавшую южноуральский участок М-5 компанию оштрафовали на 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, административное дело в отношении организации было возбуждено по итогам проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

В ходее нее установили, что представитель АО «СМУ-Дондорстрой» в период с ноября по декабрь 2020 года передал заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора 700 тысяч рублей. Деньги должны были облегчить выдачу положительного заключения по итогам реконструкции участка автомобильной дороги М-5 «Урал» при наличии невыполненных работ.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по факту незаконного вознаграждение от имени юридического лица. По результатам его рассмотрения дорожное предприятие оштрафовали на 2,1 миллиона рублей.

В отношении взяткодателя и взяткополучателя ранее вынесены обвинительные приговоры.

Челябинск, Виктор Елисеев

