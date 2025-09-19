Южноуральские аграрии подошли к экватору. Собрано больше миллиона тонн зерна

На Южном Урале намолочен первый миллион тонн зерна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, в регионе обмолочено 45% посевов зерновых и зернобобовых культур и собрано 1 миллион 60 тысяч тонн зерна. Темпы уборки, как и урожайность, превышают прошлогодние.

Годом ранее на эту дату в среднем аграрии собирали 15,6 центнера с гектара, в этом году средняя урожайность – 20 центнеров с гектара. Также на полях убрана треть картофеля и овощных культур, собрано 50 тысяч тонн картофеля и почти 7 тысяч тонн моркови, лука, капусты, свеклы.

В южных муниципальных округах убрано уже более 50% зерновых. В Агаповском убрано 66% полей, намолочено 90 тысяч тонн зерна, в Брединском и Верхнеуральском округах – 53%, намолот составляет 118,5 тысячи тонн и 84 тысячи тонн соответственно, в Кизильском – 64%, собрано 183 тысячи тонн зерна. В Еткульском также убрали 63% – 47 тысяч тонн. Овощей и картофеля больше всего собрано на предприятиях Сосновского муниципального округа – 2,5 тысячи тонн и 24,6 тысячи тонн соответственно.

Отметим, что в предыдущие три года регион собирал более двух миллионов тонн зерна ежегодно. В этом году погодные условия также способствовали формированию богатого урожая. Первыми, еще в конце июля, начали убирать озимые культуры, сбор которых на отдельных полях достигал 50 и 70 центнеров с гектара. Это стало хорошим стимулом увеличить сентябрьские посевы озимых: масличного рыжика, пшеницы и ржи уже посеяно 28,3 тысячи гектаров – в два раза больше, чем в прошлом году.

Также агропредприятия продолжают заготовку кормов, которых уже имеется по 20 центнеров кормовых единиц в пересчете на условную голову скота. Заготовлено 250 тысяч тонн сенажа, на 5% больше, чем планировалось, и 94 тысячи тонн сена – 100% к плану территорий. Силосных культур заготовлено 52 тысячи тонн и их уборка продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

