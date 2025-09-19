Опасный вредитель захватывает новые территории в лесах Челябинской области

На Южном Урале подтвержден еще несколько очагов распространения опасного жука-короеда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в четверг, 18 сентября, ведомство ввело карантинный фитосанитарный режим на территории Миасского городского округа.

Карантинная фитосанитарная зона установлена на площади 3,6 тысячи гектара. Причина экстренных мер – обнаружение уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford). Вредитель был обнаружен при проведении мониторинга состояния территории региона.

Очаги полиграфа расположены в 61, 62, 63 кварталах Новоандреевского участкового лесничества.

На период действия карантинного фитосанитарного режима из зоны запрещен вывоз посадочного материала и срезанных ветвей растений-хозяев (пихта, ель), а также рождественских деревьев. Владельцы лесных угодий обязаны произвести вырубку и уничтожение заселенных растений-хозяев.

Уссурийский полиграф – короед размером всего в два миллиметра, питается преимущественно пихтой. Распространение уссурийского полиграфа наиболее заметно в лесах Сибири. Но в последние годы опасного вредителя стали находить и на Урале.

В Челябинской области в настоящее время на контроле специалистов находятся четыре фитосанитарные зоны. Помимо Миасса, они расположены в Кусинском и Нязепетровском муниципальных округах, а также на территории Златоуста (в национальном парке «Таганай»).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube