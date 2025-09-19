«ЧелябГЭТ» выплатит миллион рублей подростку, сбитому трамваем

Муниципальный перевозчик обязан выплатить 14-летнему велосипедисту, сбитому трамваем, 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по результатам проверки, проведенной по обращению родителей школьника.

Напомним, авария произошла 20 января текущего года на северо-западе Челябинска. 14-летний подросток, спешившись с велосипеда, переходил вместе со знакомой дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время на тот же перекресток вылетел трамвай.

Не снижая скорости, вагон наехал на пешеходов. От удара велосипед пролетел несколько метров, ударившись в остановившуюся машину. Велосипедиста с тяжелыми травмами доставили в больницу. Также под удар попала девушка, которая шла рядом с ездоком.

Юноша до сих пор проходит реабилитацию.

Выяснилось, что в момент ДТП 63-летняя вагоновожатая принимала оплату за проезд у пассажиров и поэтому не видела, что для нее горит красный.

Водителю трамвая суд ограничил свободу на год, запретив ей заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, также на 1 год.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ») морального вреда в пользу подростка.

Курчатовский районный суд иск удовлетворил, обязав перевозчика выплатить челябинцу 1 миллион рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

