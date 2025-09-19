«Трактор» одержал победу в первом домашнем матче сезона

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал трудовую победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , свой первый домашний матч сезона 2025/26 челябинцы начали с удаления: на 3-й минуте встречи за удар соперника клюшкой в штрафной бокс отправился Андрей Никонов.

На 5-й минуте гости реализовали свое первое большинство в матче. Счет с подачи Данила Юртайкина открыл Евгений Митякин – 1:0.

Три минуты спустя капитан «черно-белых» Александр Кадейкин сравнял счет. Но выглядели хозяева в первом периоде не слишком впечатляюще: на 24 броска низнекамцев челябинцы ответили лишь 12, по ударам в створ ворот гости также оказались впереди – 9:5.

Во второй двадцатиминутке хозяева собрались. В начале 25-й минуты встречи Джош Ливо оказался на пятаке «Нефтехимика» и точным броском отправил в ворота гостей шайбу, полученную от Андрея Светлакова – 2:1, «Трактор» выходит вперед.

Но на 33-й минуте Матвей Надворный сравнял счет – 2:2. И на второй перерыв команды вновь уходят при равном счете.

На 45-й минуте хозяева вновь выходят вперед: Григорий Дронов отправляет шайбу в ворота соперников из центра зоны – 3:2.

Пытались гости сравнять счет. Но под конец матче низнекамцы остались втроем против пятерых челябинцев. На 60-й минуте гости снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока. Но «Трактор» сломить им уже не удается.

3:2 – победа челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

