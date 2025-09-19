На М-5 под Миассом автобус с 28 пассажирами врезался в фуру

На федеральной трассе в Челябинской области столкнулись автобус с пассажирами и грузовик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в пятницу, 19 сентября, в 19:45 на 1761км автодороги М-5 «Урал» на территории Миасского городского округа.

По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса «Хендай» не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении грузовой автомобиль «Ситрак» с полуприцепом, под управлением 45-летнего мужчины.

ДТП обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения.

Установлено, что автобус двигался по регулярному маршруту из Челябинска в Катав-Ивановск. В салоне находились 28 пассажиров. В пункт назначения их отправили другим автобусом.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

