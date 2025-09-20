20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

20.09.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:00 Челябинск – Проект «Цифровая грамотность – веление времени»: занятие «Работа со смартфонами и планшетами, общие вопросы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

10:00 Челябинск – Фестиваль водных видов спорта (МБУ ДО «СШОР №11 по гребле на байдарках и каноэ», ул. Лыжных батальонов, 7)

11:00 Челябинск – Иммерсивная экскурсия «Челябинск библиотечный» (скульптура «Левша», ул. Кирова, 90)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию акварелью «Прекрасные мгновения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:00 Челябинск – Осенняя ярмарка-выставка «СтАрт» (Выставочный зал Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)

11:30 Челябинск – Проект «Лаборатории креативных профессий 3.0»: занятие по ландшафтному дизайну (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Военно-исторический фестиваль «Уральские герои» (Никольская роща)

12:00 Челябинск – XXI Детский фестиваль «Сабантуйная мозаика» (городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Фестиваль национальных видов спорта (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Первые в космосе» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Лекторий «Такой разный красный» в рамках экспозиции «Красное в искусстве» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

14:00 Челябинск – Заседание клуба «Банк винила» «100-летие Би Би Кинга» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Встреча в Пушкинском обществе «О вас, кто русской стал судьбой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

14:00 Челябинск – Встреча «О вас, кто русской стал судьбой»: Пушкин и Есенин» в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, зал искусства)

14:00, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Открытый подкаст «Рыжий Фест: пролог» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

16:00 Челябинск – Встреча с участником шестисуточного пробега женщиной-марафонцем Ларисой Псюкаловой (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Гала-концерт в рамках Фестиваля авторской песни «АВТОР-party» ( (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

