На Урале возбудили уголовное дело из-за опасной песочницы

В Миассе маленький ребенок разбил голову, играя в песочнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на новой детской площадке в сквере «Семейный» на проспекте Октября. В большой песочнице установили разные металлические механизмы, создав подобие стройплощадки. Об одно из этих приспособлений и ударился головой малыш.

Следственный отдел по городу Миасс возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

«В настоящее время выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанного объекта», – сообщили в ведомстве.

Кстати, председатель СКР Александр Бастрыкин уже затребовал доклад о ходе расследования.

Челябинск, Павел Зварзин

