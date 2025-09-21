21 – 22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2025, воскресенье

10:15, 12:00 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school»: набор в группу (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Осенняя ярмарка-выставка «СтАрт» (Выставочный зал Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Волшебная нить»: презентация изделий декоративно-прикладного творчества (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Встреча в рамках лектория «(НЕ)понятное искусство»: «Скульпторши: женщины, которые взялись за мужской вид искусства и изменили его» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

13:00 Челябинск – Встреча клуба «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:30 Челябинск – Встреча клуба рисования набросков с натуры «Эскиз» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)

13:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Золотая звезда» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:30 Челябинск – Встреча клуба «Книга за книгой»: обсуждение романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Всероссийский мастерский турнир по СБЕ (ММА) им. Героя России А.И. Потапова (ДС «Юность», пр. Свердловский, 51)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе авторской и бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)

16:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» (Челябинск) vs. «Спартак» (Москва) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

22.09.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Открытие памятника адвокату Федору Никифоровичу Плевако (сквер между улицами Воровского, Елькина и Тимирязева)

11:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

