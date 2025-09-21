«Трактор» потерпел первое поражение в сезоне на домашнем льду

Челябинский «Трактор» на домашней арене не смог победить «Спартак» из Москвы – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , счет в матче открыли гости.

На 6-й минуте челябинцы допустили фол, но судьи не стали прерывать атаку «Спартака». Москвичи выпустили шестого полевого игрока. Александр Пашин от левого борта отправил шайбу поперек площадки Люку Локхарту, тот скинул ее дальше на Андрея Миронова, и он в касание переправил шайбу в ближнюю девятку – 1:0.

Но и после этого челябинцы продолжили удаляться. На 15-й минуте хозяева вновь остались в меньшинстве. А на 16-й минуте Герман Рубцов сделал счет 2:0.

Лишь на 19-й минуте встречи в ходе затяжной атаки Джордан Гросс накинул от синей линии на ворота «Спартака», но вратарь москвичей был в этот момент закрыт и не заметил летящей к створ шайбы – 1:2, челябинцы сокращают отставание.

Во втором периоде «черно-белые» продолжили атаковать. На 21-й минуте встречи Григорий Дронов получил шайбу у синей линии, прошел до ворот и ударом с кистей сравнял счет – 2:2.

На 26-й минуте Никита Холодилин снес челябинца Андрея Светлакова. За товарища вступился Федор Крощинский. В итоге Крощинский получает как зачинщик драки 2+5+10 минут штрафа. Холодилин – 5 минут за драку и 5+20 минут за удар коленом с нанесением травмы сопернику.

На 27-й минуте еще и Андрей Миронов отправляется на скамейку штрафников. Большинство реализовал Григорий Дронов, выведя «Трактор» вперед – 3:2.

А потом все пошло явно не по сценарию хозяев. На 32-й минуте гости убегают в контратаку, и Андрей Миронов сравнивает счет – 3:3. Минуту спустя гости проводят атаку, и Даниил Орлов выводит москвичей вперед – 4:3.

Все оставшееся время челябинцы пытались отыграться. На 59-й минуте Крис Дригер покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. А на 60-й Павел Порядин отправил шайбу в пустые ворота – 5:3, «Спартак» одерживает победу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube