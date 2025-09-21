«Металлург» одержал четвертую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду одолел ЦСКА – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , счет в матче открыли гости.

На 4-й минуте встречи Прохор Полтапов объехал ворота и отправил шайбу в центр зоны, где ее обработал Виталий Абрамов и резким броском поразил ворота «Магнитки» – 1:0.

Но уже на 7-й минуте Люк Джонсон на пятаке подставил клюшку под отправленную Робином Прессом шайбу – 1:1. На 9-й минуте после рикошета от клюшки Даниила Вовченко еще одна шайба влетела в ворота армейцев – 2:1, магнитогорцы уже впереди.

Гости продолжили настойчивые атаки, и на 23-й минуте встречи Ярослав Яппаров сравнял счет.

Но на 24-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. А на 25-й Роман Канцеров вновь вывел вперед «Магнитку» – 3:2.

На 27-й минуте гости вновь остаются вчетвером. И тут же Дмитрий Силантьев увеличивает отрыв в счете – 4:2.

А на 31-й минуте Никита Михайлис сделал счет 5:2.

В третьем периоде армейцы попытались догнать магнитогорцев, и это у них почти получилось. На 46-й минуте встречи Николай Коваленко отквитал одну шайбу – 3:5. Две минуты спустя Денис Зернов отправил в ворота «Металлурга» еще одну шайбу – 4:5.

Но это все, что смогли сделать москвичи сегодня.

Итог – 5:4, и это четвертая подряд победа «Магнитки»

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube