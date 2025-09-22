Лидер копейских справедливороссов ушел из партии, оставшись без депутатского мандата

Дмитрий Сумин заявил о выходе из «Справедливой России» после провальной кампании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , об этом председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Сумин заявил в социальных сетях.

Напомним, копейчанин проиграл выборы в Законодательное собрание Челябинской области в одномандатном округе представительнице «Единой России» Наталье Никаноровой. Однако рассчитывал попасть в региональный парламент по партийному списку.

«В итоге я не стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области по списку партии «Справедливая Россия». Это место займет другой кандидат от партии. Я передал ключи от местного отделения партии в Копейске, сложил с себя полномочия председателя и вышел из партии «Справедливая Россия», – написал экс-парламентарий в собственном паблике в социальных сетях.

Сумин признался, что «не был готов к таким перестановкам в этом году». Заявив, что его решение о выходе из партии продиктовано «желанием оставаться вне конфликта».

Ранее о приостановке своей политической деятельности заявил его коллега, депутат Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва от партии «Справедливая Россия» Павел Жолобов. При этом в социальных сетях парламентарий прозрачно намекал, что берет паузу в политической борьбе, чтобы освободить место в партсписке Дмитрию Сумину.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube