Меньше трети южноуральцев видят смысл в ежегодной вакцинации от гриппа

Лишь 3 из 10 россиян считают оправданной вакцинацию от гриппа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самой распространенной мерой профилактики гриппа на российских предприятиях остается вакцинация: ее проводят 37% предприятий. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Далее, со значительным отрывом, следуют ношение масок (7%), профилактика (4%), выдача витаминов или БАДов (3%) и использование санитайзеров (2%). Все это намного меньше числа компаний, совершенно не предпринимающих мер для предотвращения эпидемии (36% организаций).

Организаторы исследования отмечают, что число проводящих вакцинацию предприятий практически не изменилось по сравнению с результатами опроса, проведенного в прошлом году. «Наиболее разительные отличия видны при сравнении с ковидными годами (2020-2022). В 2020 году, на пике пандемии, вакцинацию проводили лишь 17% организаций (в приоритете были прививки от COVID-19), в то время как ношение масок стало массовой практикой (43%), а санитайзеры использовали 27% предприятий. Широко применялись такие меры, как перевод на удаленную работу (22%), санитарная обработка помещений (16%) и термометрия (10%). К 2025 году все эти меры сошли на нет или вернулись к символическим значениям, демонстрируя полный откат к допандемийной норме», – констатировали в компании.

Впрочем, отношение работников к вакцинации еще более скептично, нежели среди работодателей. Лишь 29% представителей экономически активного населения России считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 46% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, еще 25% затрудняются с ответом.

Мужчины более благосклонны к идее вакцинации (31% ее поддерживают), чем женщины (27%). Среди молодежи до 35 лет таковых чуть больше (32%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 30%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч – лишь 25%.

По сравнению с прошлым годом доля сторонников вакцинации почти не изменилась. «В 2020 году уровень поддержки был чуть выше (32%), очевидно, под влиянием общей озабоченности здоровьем в пандемию. В последующие годы показатель стабилизировался на уровне 25-28%», – отмечают организаторы опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube