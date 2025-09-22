В Ашинском районе из-за дорожного ремонта на М-5 выросла угроза автомобильных пробок

Южноуральским водителям рассказали о путях объезда участка федеральной трассы, на котором начался ремонт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о пробках в районе города Сим (Ашинский район) водители сообщили в минувшие выходные.
По информации управления дорог «Южный Урал», на участке автодороги М-5 в Ашинском районе, с 1579 до 1597 километр, начались ремонтные работы.
На время их проведения вводится реверсивное движение.
Объехать проблемный участок можно по дороге 80К-004 Бирск – Тастуба – Сатка и 75К-005 Аша – рабочий поселок Кропачево – Шарлаш. Водителям фур рекомендовано направляться в Казань и Уфу из Челябинска и Кургана через Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Набережные Челны. В Оренбург и Самару – через Магнитогорск и Сибай.
