В Ашинском районе из-за дорожного ремонта на М-5 выросла угроза автомобильных пробок

Южноуральским водителям рассказали о путях объезда участка федеральной трассы, на котором начался ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , о пробках в районе города Сим (Ашинский район) водители сообщили в минувшие выходные.

По информации управления дорог «Южный Урал», на участке автодороги М-5 в Ашинском районе, с 1579 до 1597 километр, начались ремонтные работы.

На время их проведения вводится реверсивное движение.

Объехать проблемный участок можно по дороге 80К-004 Бирск – Тастуба – Сатка и 75К-005 Аша – рабочий поселок Кропачево – Шарлаш. Водителям фур рекомендовано направляться в Казань и Уфу из Челябинска и Кургана через Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Набережные Челны. В Оренбург и Самару – через Магнитогорск и Сибай.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube