У челябинки, поджегшей военкомат, изъяли 2,5 миллиона рублей после того, как она объявила о своем банкротстве

Пенсионеру из Копейска вернут 2,5 миллиона рублей, присвоенных челябинкой, ставшей жертвой мошенников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в деле челябинской пенсионерки, ставшей жертвой мошенников, а теперь подозреваемой в обмане жителей Копейска, всплыли новые подробности.

Напомним, пожилая челябинка получила известность в октябре 2023 года после попытки поджечь областной военный комиссариат. 68-летняя пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью под дверь военкомата, расположенного на улице Цвиллинга. Женщину не смутило даже, что буквально в нескольких метрах от здания находился сотрудник ДПС. Полицейский потушил возгорание и задержал челябинку.

Тогда-то и выяснилось, что на диверсию ее уговорили мошенники, выдававшие себя за «сотрудников ФСБ». По словам пенсионерки, она уже успела отправить аферистам около 500 тысяч рублей, взятых в кредит и занятых у близких, а также 3 миллиона рублей, вырученных от продажи квартиры в центре Челябинска.

Жилье она продала 67-летнему инвалиду. Сделка проходила в сопровождении риелтора, с видеофиксацией. Но это не спасло покупателей: когда стало известно о мошенничестве, договор купли-продажи аннулировали, и несостоявшимся хозяевам пришлось вернуться в двушку в Старокамышинске (поселок на территории Копейска). Свое жилье они продали, чтобы купить злополучную квартиру. Теперь две комнаты делят семь человек, включая двух детей-школьников.

67-летний копейчанин дважды пытался отстоять свое право на квартиру в Челябинске в суде, но оба раза – безрезультатно. Пострадавшую от действий мошенников челябинку признали собственницей. Но обязали вернуть полученные 3 миллиона рублей.

В апреле 2024 года женщине вернули 2,4 миллиона рублей. Тогда южноуральцу предлагали забрать хотя бы эти деньги. Но мужчина продолжал настаивать на возврате квартиры.

После второго решения суда материалы передали приставам. В ноябре 2024 года они открыли исполнительное производство по взысканию денег с пенсионерки. А в декабре – закрыли: челябинка признала себя банкротом. Денег на счетах у нее к тому времени уже не было.

Между тем, пожилой житель Копейска оказался должен еще и выплатить судебные издержки – 316 тысяч рублей.

После таинственного исчезновения почти 2,5 миллиона рублей историей заинтересовался Следственный комитет, и уголовное дело о мошенничестве возбудили уже в отношении челябинки.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, в ходе расследования деньги нашли. Женщина держала их у себя дома.

Миллионы изъяли. Следователи заверили, что по завершении следственных действий их передадут 67-летнему копейчанину.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube