российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 сентября 2025, 14:01 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Очередная попытка главы фонда капремонта Челябинской области выйти из СИЗО завершилась неудачей

Директор регоператора капремонта Челябинской области не смог выйти на свободу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд отказал в изменении меры пресечения генеральному директору регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктору Тихоненко.

Напомним, Виктор Тихоненко был задержан 20 марта текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее силовики задержали еще двух южноуральцев. Экс-начальника отдела закупок фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина обвиняют в получении взятки. Экс-депутата южноуральского заксобрания Илью Бархатова обвинили в посредничестве в передаче Шадрину 1 миллиона рублей.

В апреле в следственном управлении СКР сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела. По данным следствия, в период с января по апрель 2018 года начальник центрального отдела службы технического заказчика фонда капремонта получил от руководителя общества с ограниченной ответственностью взятку «в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей». За это он внес в конкурсную документацию фонда по замене лифтового оборудования требования, позволившие коммерческой организации беспрепятственно выиграть торги и заключить подрядные договоры. Имя обвиняемого во взяточничестве не назвали, но, по всей видимости, речь идет о Викторе Тихоненко.

Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемого в даче взятки в крупном размере.

14 августа Центральный районный суд Челябинска продлил экс-руководителю специализированного фонда меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября текущего года.

Сторона защиты обжаловала судебное решение, полагая что следствием не представлено достоверных доказательств, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб защитников, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,