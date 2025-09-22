В Челябинской области задержали пиар-команду наркомаркетплейса

Шестерых южноуральцев задержали за организацию масштабной рекламной кампании маркетплейса в Даркнете.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, противоправную деятельность «PR-отдела» созданного наркодельцами маркетплейса в теневом сегменте интернета пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел России совместно с южноуральскими полицейскими.

Шестеро жителей Челябинской области проводили различные рекламные акции. «Одной из них стало создание ролика, в котором вертолет с логотипами маркетплейса пролетал над столицей. На самом деле видео было снято в совершенно другом месте, а затем наложено на изображение высотных зданий Москвы и распространено в мессенджерах и социальных сетях», – рассказали в силовом ведомстве.

В отношении южноуральцев возбуждено уголовное дело. Его расследует следственный департамент МВД России.

Криминальным рекламщикам грозит до 20 лет лишения свободы.

Мероприятия по изобличению остальных участников преступного сообщества продолжаются.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube