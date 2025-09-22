Жители новых микрорайонов Челябинска остались без воды из-за работ по благоустройству

Несколько микрорайонов в Западном остались без воды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», перебои с водой в микрорайонах «Конфетти», «Вишневая горка», «Залесье» и «Женева» начались утром воскресенья, 21 сентября. Об этом жители поселка Западный рассказали в социальных сетях.
Утром понедельника, 22 сентября, в «ЮжУралВодоканале» (компания, обеспечивающая жителей водой) сообщили о полном отключении водоснабжения до устранения аварии на водоводе, поврежденном подрядной организацией ГК «ИКАР».
В группе компаний информацию о ЧП подтвердили. «21 сентября 2025 года подрядной организацией, привлеченной ГК «ИКАР» для выполнения работ по благоустройству территории, было повреждено магистральное водоводное хозяйство. В результате возникли перебои в подаче холодного водоснабжения», – сообщили в ГК «ИКАР».
Факт повреждения зафиксирован, виновник устанавливается.
Включить воду рассчитывают в 19:00 понедельника, 22 сентября.
Челябинск
