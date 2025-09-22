Чиновница мэрии Копейска ответит, из-за чьей халатности погибла пенсионерка, отделалась условным сроком

В Копейске вынесли приговор чиновнице городского отдела экологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал начальника отдела экологии и природопользования местной администрации виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 28 мая прошлого года у дома №14 по улице Грибоедова. На 72-летнюю местную жительницу упало дерево. От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия.

По версии следствия, если бы власти Копейска своевременно провели натурные обследования зеленых насаждений, то они могли убедиться в необходимости сноса опасного дерева. Однако чиновница ничего для этого не сделала. Что и привело к ЧП.

Копейский городской суд приговорил ее к 3 годам лишения своды условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления на срок 2 года.

Челябинск

