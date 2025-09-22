Защитника «Трактора» дисквалифицировали из-за драки

КХЛ дисквалифицировала устроивших драку хоккеистов «Трактора» и «Спартака».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Заседание комитета было посвящено стычке между хоккеистами на 26 минуте матча, состоявшегося в воскресенье, 21 сентября.

Напомним, поводом для драки послужил грубый силовой прием, выполненный игроком московского клуба Никитой Холодилиным. Форвард красно-белых снес челябинца Андрея Светлакова (в результате игрок «Трактора» получил травму).

Вступиться за товарища решил Федор Крощинский. В итоге двое хоккеистов сошлись в рукопашной.

По результатам драки игроки отправились в боксы для штрафников.

Но этим дело не закончилось. Сегодня, 22 сентября, спортивно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Никиту Холодилина и Федора Крощинского на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Москвича наказали за удар соперника коленом, челябинца – как зачинщика драки.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

