Защитника «Трактора» дисквалифицировали из-за драки

КХЛ дисквалифицировала устроивших драку хоккеистов «Трактора» и «Спартака».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.
Заседание комитета было посвящено стычке между хоккеистами на 26 минуте матча, состоявшегося в воскресенье, 21 сентября.
Напомним, поводом для драки послужил грубый силовой прием, выполненный игроком московского клуба Никитой Холодилиным. Форвард красно-белых снес челябинца Андрея Светлакова (в результате игрок «Трактора» получил травму).
Вступиться за товарища решил Федор Крощинский. В итоге двое хоккеистов сошлись в рукопашной.
По результатам драки игроки отправились в боксы для штрафников.
Но этим дело не закончилось. Сегодня, 22 сентября, спортивно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Никиту Холодилина и Федора Крощинского на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Москвича наказали за удар соперника коленом, челябинца – как зачинщика драки.
Челябинск, Виктор Елисеев
