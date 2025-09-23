российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 сентября 2025, 04:11 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

23 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

23.09.2025, вторник

  • 10:00 Челябинск – Лаборатория сказки «Мифологика» (учебный центр «Дебют», ул. Орджоникидзе, 36а)
  • 10:00 Челябинск – Открытие выставки рисунков, посвященной юбилею ОП ДК «Бригантина», «30 лет под путеводной звездой Бригантины» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
  • 11:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ мультфильмов (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная профилактике ВИЧ среди подростков (медиахолдинг «Гранада Пресс»)
  • 17:00 Челябинск – Юбилейный концерт народного коллектива Челябинской области – эстрадного оркестра «Парус» под руководством Юрия Коровина «Мечтою наполняемый» (НХТ, пр. Ленина, 19)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,