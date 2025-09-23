В Челябинске возбудили уголовное дело после того, как пенсионерка впала в кому в больнице

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью пациентки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагический инцидент произошел в областной клинической больнице №3, расположенной в Калининском районе Челябинска.

По версии следствия, 61-летняя жительница областного центра обратилась к медикам за помощью. В марте текущего года женщине сделали операцию, после чего она почувствовала себя плохо и впала в кому. «В период с 12 по 13 марта текущего года медицинские работники ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности при оказании помощи 61-летней пациентке, что повлекло наступление тяжких последствий для здоровья, приведших к вегетативному состоянию», – заявили в силовом ведомстве.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, изъята медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Следствием будет дана оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за оказание медицинской помощи пациентке.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube